IBEX 35-Papier Acciona-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Acciona von vor 10 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Acciona-Aktien verdienen können.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Acciona-Papier an der Börse STN ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Acciona-Anteile an diesem Tag 66,05 EUR wert. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 151,400 Acciona-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 38 001,51 EUR, da sich der Wert einer Acciona-Aktie am 19.05.2026 auf 251,00 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 280,02 Prozent erhöht.

Zuletzt verbuchte Acciona einen Börsenwert von 14,13 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at