IBEX 35-Papier Acciona-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Acciona von vor 10 Jahren eingefahren
Vor 10 Jahren wurde das Acciona-Papier via Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 70,68 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Acciona-Aktie investiert, befänden sich nun 14,148 Acciona-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 183,10 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 590,55 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 159,05 Prozent vermehrt.
Acciona wurde jüngst mit einem Börsenwert von 9,87 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
