Acciona Aktie

Acciona für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 865629 / ISIN: ES0125220311

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Performance im Blick 28.01.2026 10:04:00

IBEX 35-Papier Acciona-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Acciona von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Verdienst eines frühen Acciona-Einstiegs gewesen.

Vor 10 Jahren wurde das Acciona-Papier via Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 70,68 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Acciona-Aktie investiert, befänden sich nun 14,148 Acciona-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 183,10 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 590,55 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 159,05 Prozent vermehrt.

Acciona wurde jüngst mit einem Börsenwert von 9,87 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Acciona S.A.

mehr Nachrichten

Analysen zu Acciona S.A.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Acciona S.A. 181,20 -0,71% Acciona S.A.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 4
25.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 4: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
24.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.01.26 KW 4: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.01.26 KW 4: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX beendet Handelstag tiefer -- DAX letztlich deutlich schwächer -- Asiens Börsen schließt in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegten sich am Donnerstag abwärts. An der Wall Street sind ebenso Verluste zu erkennen. In Fernost notierten die Börsen auf grünem Terrain.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen