Acciona Aktie

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WKN: 865629 / ISIN: ES0125220311

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Frühes Investment 23.09.2026 10:03:49

IBEX 35-Papier Acciona-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Acciona von vor 3 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Acciona-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurde das Acciona-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Acciona-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 124,85 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in das Acciona-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 80,096 Acciona-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 218,60 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 17 509,01 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments +75,09 Prozent.

Acciona wurde jüngst mit einem Börsenwert von 11,42 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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