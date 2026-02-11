IBEX 35-Papier Acciona-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Acciona von vor 3 Jahren eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Acciona-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurde das Acciona-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse STN gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Acciona-Aktie letztlich bei 184,80 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Acciona-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,541 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 103,25 EUR, da sich der Wert eines Acciona-Papiers am 10.02.2026 auf 190,80 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 3,25 Prozent angezogen.

Zuletzt verbuchte Acciona einen Börsenwert von 10,34 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at