IBEX 35-Papier Acciona-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Acciona von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Acciona gewesen.

Vor 5 Jahren wurden Acciona-Anteile via Börse STN gehandelt. Zum Handelsende stand die Acciona-Aktie an diesem Tag bei 128,80 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 100 EUR in die Acciona-Aktie investierten, hätten nun 0,776 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 20.01.2026 gerechnet (175,70 EUR), wäre das Investment nun 136,41 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 36,41 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete Acciona eine Marktkapitalisierung von 9,98 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at