So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Acciona-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurde das Acciona-Papier via Börse STN gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 163,00 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in das Acciona-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 61,350 Acciona-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 24.11.2026 auf 185,00 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 349,69 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 13,50 Prozent angezogen.

Der Acciona-Wert an der Börse wurde auf 10,14 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at