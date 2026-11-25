Acciona Aktie
WKN: 865629 / ISIN: ES0125220311
|Acciona-Investmentbeispiel
|
25.11.2026 10:03:42
IBEX 35-Papier Acciona-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Acciona von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurde das Acciona-Papier via Börse STN gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 163,00 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in das Acciona-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 61,350 Acciona-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 24.11.2026 auf 185,00 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 349,69 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 13,50 Prozent angezogen.
Der Acciona-Wert an der Börse wurde auf 10,14 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Acciona S.A.
Analysen zu Acciona S.A.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Acciona S.A.
|186,40
|0,22%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerTech-Sektor bleibt schwach: ATX und DAX schließen kräftig im Minus -- US-Börsen schließen über ihren Tagestiefs -- Asiens Börsen letztlich tief in der Verlustzone
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich zur Wochenmitte deutlich leichter. Die US-Börsen zeigten sich uneinheitlich. In Fernost waren am Mittwoch negative Vorzeichen zu beobachten.