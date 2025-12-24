IBEX 35-Papier Acciona-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Acciona von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Acciona-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Am 24.12.2020 wurde die Acciona-Aktie via Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs des Acciona-Papiers betrug an diesem Tag 114,60 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Acciona-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,873 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 23.12.2025 auf 184,20 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 160,73 EUR wert. Damit wäre die Investition um 60,73 Prozent gestiegen.

Acciona wurde am Markt mit 10,10 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at