Acciona Aktie

Acciona für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 865629 / ISIN: ES0125220311

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Acciona-Anlage unter der Lupe 24.12.2025 10:03:46

IBEX 35-Papier Acciona-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Acciona von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Acciona-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Am 24.12.2020 wurde die Acciona-Aktie via Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs des Acciona-Papiers betrug an diesem Tag 114,60 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Acciona-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,873 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 23.12.2025 auf 184,20 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 160,73 EUR wert. Damit wäre die Investition um 60,73 Prozent gestiegen.

Acciona wurde am Markt mit 10,10 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Acciona S.A.mehr Nachrichten