IBEX 35-Papier Acciona-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Acciona von vor 3 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Acciona-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurde das Acciona-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse STN gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Acciona-Anteile bei 174,90 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 5,718 Acciona-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 234,99 EUR, da sich der Wert einer Acciona-Aktie am 10.03.2026 auf 216,00 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 23,50 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Acciona bezifferte sich zuletzt auf 11,77 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at