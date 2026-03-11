Acciona Aktie
WKN: 865629 / ISIN: ES0125220311
|Acciona-Anlage
|
11.03.2026 10:03:51
IBEX 35-Papier Acciona-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Acciona von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurde das Acciona-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse STN gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Acciona-Anteile bei 174,90 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 5,718 Acciona-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 234,99 EUR, da sich der Wert einer Acciona-Aktie am 10.03.2026 auf 216,00 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 23,50 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Acciona bezifferte sich zuletzt auf 11,77 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!