IBEX 35-Papier Acciona-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Acciona von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Acciona-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurde die Acciona-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse STN gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 126,30 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 7,918 Acciona-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Acciona-Papiers auf 213,40 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 689,63 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 68,96 Prozent vermehrt.

Acciona wurde jüngst mit einem Börsenwert von 11,16 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at