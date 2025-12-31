IBEX 35-Papier Acciona-Aktie: So viel hätte eine Investition in Acciona von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Acciona-Investment verdienen können.

Heute vor 10 Jahren wurden Acciona-Anteile an der Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 79,08 EUR wert. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 12,645 Acciona-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 353,31 EUR, da sich der Wert eines Acciona-Anteils am 30.12.2025 auf 186,10 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 135,33 Prozent.

Acciona erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 10,13 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at