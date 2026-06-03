IBEX 35-Papier Acciona-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Acciona von vor 3 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Acciona-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Vor 3 Jahren wurde das Acciona-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Acciona-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 156,85 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 6,376 Acciona-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Acciona-Papiers auf 247,40 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 577,30 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 57,73 Prozent gesteigert.

Am Markt war Acciona jüngst 13,31 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at