Acerinox Aktie
WKN: A0B7GP / ISIN: ES0132105018
|Lohnendes Acerinox-Investment?
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09.09.2026 10:03:55
IBEX 35-Papier Acerinox-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Acerinox-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 09.09.2016 wurde die Acerinox-Aktie an der Börse STN gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 11,49 EUR. Bei einem Acerinox-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 87,032 Acerinox-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 08.09.2026 auf 17,96 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 563,10 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 56,31 Prozent angewachsen.
Der Marktwert von Acerinox betrug jüngst 4,55 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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