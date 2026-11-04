Acerinox Aktie

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WKN: A0B7GP / ISIN: ES0132105018

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Acerinox-Anlage unter der Lupe 04.11.2026 10:03:34

IBEX 35-Papier Acerinox-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Acerinox-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Acerinox-Aktien verdienen können.

Vor 10 Jahren wurden Acerinox-Anteile via Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendete das Acerinox-Papier bei 10,67 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die Acerinox-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 9,372 Acerinox-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 03.11.2026 auf 15,58 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 146,02 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 46,02 Prozent.

Acerinox war somit zuletzt am Markt 3,94 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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