Acerinox Aktie

Acerinox für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0B7GP / ISIN: ES0132105018

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Acerinox-Investition 11.02.2026 10:04:06

IBEX 35-Papier Acerinox-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Acerinox-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Acerinox-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse STN wochenend-bedingt kein Handel mit Acerinox-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 9,51 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 EUR in die Acerinox-Aktie investierten, hätten nun 105,197 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 433,83 EUR, da sich der Wert einer Acerinox-Aktie am 10.02.2026 auf 13,63 EUR belief. Damit wäre die Investition um 43,38 Prozent gestiegen.

Zuletzt ergab sich für Acerinox eine Börsenbewertung in Höhe von 3,33 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Acerinox S.A.

mehr Nachrichten