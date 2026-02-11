Acerinox Aktie
WKN: A0B7GP / ISIN: ES0132105018
|Acerinox-Investition
|
11.02.2026 10:04:06
IBEX 35-Papier Acerinox-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Acerinox-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand via Börse STN wochenend-bedingt kein Handel mit Acerinox-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 9,51 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 EUR in die Acerinox-Aktie investierten, hätten nun 105,197 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 433,83 EUR, da sich der Wert einer Acerinox-Aktie am 10.02.2026 auf 13,63 EUR belief. Damit wäre die Investition um 43,38 Prozent gestiegen.
Zuletzt ergab sich für Acerinox eine Börsenbewertung in Höhe von 3,33 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
