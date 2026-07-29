Acerinox Aktie
WKN: A0B7GP / ISIN: ES0132105018
|Acerinox-Anlage im Blick
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29.07.2026 10:03:44
IBEX 35-Papier Acerinox-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Acerinox-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Am 29.07.2023 wurden Acerinox-Anteile an der Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 9,51 EUR wert. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 EUR in die Acerinox-Aktie investierten, hätten nun 105,152 Anteile im Besitz. Da sich der Wert einer Aktie am 28.07.2026 auf 18,06 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 899,05 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 89,91 Prozent gesteigert.
Zuletzt verbuchte Acerinox einen Börsenwert von 4,50 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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