IBEX 35-Papier Acerinox-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Acerinox-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in Acerinox eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Die Acerinox-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse STN gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 9,86 EUR. Bei einem Acerinox-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1 014,199 Acerinox-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Acerinox-Anteile wären am 06.01.2026 13 204,87 EUR wert, da der Schlussstand 13,02 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 32,05 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Acerinox belief sich jüngst auf 3,26 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at