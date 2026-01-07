Acerinox Aktie

Acerinox für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0B7GP / ISIN: ES0132105018

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Rentabler Acerinox-Einstieg? 07.01.2026 10:03:58

IBEX 35-Papier Acerinox-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Acerinox-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in Acerinox eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Die Acerinox-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse STN gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 9,86 EUR. Bei einem Acerinox-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1 014,199 Acerinox-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Acerinox-Anteile wären am 06.01.2026 13 204,87 EUR wert, da der Schlussstand 13,02 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 32,05 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Acerinox belief sich jüngst auf 3,26 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Acerinox S.A.

mehr Nachrichten

Analysen zu Acerinox S.A.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Acerinox S.A. 13,11 0,92% Acerinox S.A.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 1
04.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 1: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.01.26 Dezember 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
03.01.26 KW 1: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.01.26 Dezember 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX schließen stabil -- Asiens Börsen am Donnerstag letztlich leichter
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten seitwärts. Der Dow legt am Donnerstag etwas zu. An den Märkten in Fernost ging es am Donnerstag abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen