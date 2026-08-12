Acerinox Aktie
WKN: A0B7GP / ISIN: ES0132105018
|Investmentbeispiel
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12.08.2026 10:04:01
IBEX 35-Papier Acerinox-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Acerinox von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 12.08.2016 wurden Acerinox-Anteile via Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Acerinox-Anteile betrug an diesem Tag 11,76 EUR. Investoren, die vor 10 Jahren 100 EUR in die Acerinox-Aktie investierten, hätten nun 8,503 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs der Acerinox-Aktie auf 18,29 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 155,53 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 55,53 Prozent.
Zuletzt verbuchte Acerinox einen Börsenwert von 4,49 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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