IBEX 35-Papier Acerinox-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Acerinox von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Acerinox-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Die Acerinox-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 10,07 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in Acerinox-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 9,930 Acerinox-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 132,47 EUR, da sich der Wert eines Acerinox-Anteils am 13.01.2026 auf 13,34 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 32,47 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von Acerinox belief sich zuletzt auf 3,30 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at