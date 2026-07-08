Acerinox Aktie
WKN: A0B7GP / ISIN: ES0132105018
|Acerinox-Investment im Blick
|
08.07.2026 10:03:40
IBEX 35-Papier Acerinox-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Acerinox von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Acerinox-Anteilen via Börse STN ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 10,24 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Acerinox-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 97,704 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 07.07.2026 gerechnet (16,24 EUR), wäre die Investition nun 1 586,71 EUR wert. Aus 1 000 EUR wurden somit 1 586,71 EUR, was einer positiven Performance von 58,67 Prozent entspricht.
Acerinox erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4,10 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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