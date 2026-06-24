Acerinox Aktie
WKN: A0B7GP / ISIN: ES0132105018
|Frühe Anlage
|
24.06.2026 10:03:49
IBEX 35-Papier Acerinox-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Acerinox von vor einem Jahr abgeworfen
Am 24.06.2025 wurde die Acerinox-Aktie via Börse STN gehandelt. Zum Handelsende stand die Acerinox-Aktie an diesem Tag bei 10,53 EUR. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10 000 EUR in die Acerinox-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 949,668 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.06.2026 gerechnet (16,49 EUR), wäre das Investment nun 15 660,02 EUR wert. Das kommt einer Steigerung um 56,60 Prozent gleich.
Am Markt war Acerinox jüngst 4,15 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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