IBEX 35-Papier Acerinox-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Acerinox-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Acerinox-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Acerinox-Anteilen an der Börse STN ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Acerinox-Anteile an diesem Tag 11,60 EUR wert. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die Acerinox-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 86,207 Acerinox-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 150,86 EUR, da sich der Wert eines Acerinox-Papiers am 14.04.2026 auf 13,35 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 15,09 Prozent vermehrt.

Acerinox wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3,30 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at