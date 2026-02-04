IBEX 35-Papier Acerinox-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Acerinox-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Acerinox Aktie
Das Acerinox-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs des Acerinox-Papiers betrug an diesem Tag 9,81 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 10,194 Acerinox-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 03.02.2026 130,99 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 12,85 EUR belief. Damit wäre die Investition um 30,99 Prozent gestiegen.
Insgesamt war Acerinox zuletzt 3,13 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
