IBEX 35-Papier Acerinox-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Acerinox von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Acerinox-Aktien gewesen.

Acerinox-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 11,41 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 876,808 Acerinox-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 06.10.2026 auf 17,06 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14 958,35 EUR wert. Das entspricht einer Zunahme von 49,58 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Acerinox eine Börsenbewertung in Höhe von 4,30 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at