IBEX 35-Papier Acerinox-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Acerinox von vor einem Jahr abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Acerinox-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Acerinox-Papier an der Börse STN ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 10,07 EUR wert. Bei einem Acerinox-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 9,930 Acerinox-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Acerinox-Aktie auf 13,29 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 131,98 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 31,98 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Acerinox belief sich jüngst auf 3,29 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at