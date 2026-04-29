Acerinox Aktie
WKN: A0B7GP / ISIN: ES0132105018
|Rentabler Acerinox-Einstieg?
|
29.04.2026 10:03:44
IBEX 35-Papier Acerinox-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Acerinox von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Acerinox-Papier an der Börse STN ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 10,07 EUR wert. Bei einem Acerinox-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 9,930 Acerinox-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Acerinox-Aktie auf 13,29 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 131,98 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 31,98 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von Acerinox belief sich jüngst auf 3,29 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Acerinox S.A.
Analysen zu Acerinox S.A.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Acerinox S.A.
|13,94
|5,21%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEZB, Fed und Tech-Bilanzen im Mittelpunkt: ATX leichter -- DAX in Grün -- Dow fester -- Asiens Börsen schlussendlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Leitindex tendiert am Donnerstag abwärts. Der deutsche Leitindex erzielt währenddessen Gewinne. Der Dow zeigt sich im Donnerstagshandel von seiner freundlichen Seite. Die asiatischen Börsen weisen am Donnerstag vermehrt negative Vorzeichen aus.