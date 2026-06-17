Acerinox Aktie
WKN: A0B7GP / ISIN: ES0132105018
|Langfristige Performance
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17.06.2026 10:04:19
IBEX 35-Papier Acerinox-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Acerinox-Investment von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurde das Acerinox-Papier via Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendeten die Acerinox-Anteile bei 9,55 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 104,699 Acerinox-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 16.06.2026 auf 16,79 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 757,89 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 75,79 Prozent zugenommen.
Jüngst verzeichnete Acerinox eine Marktkapitalisierung von 4,20 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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