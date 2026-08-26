Acerinox Aktie
WKN: A0B7GP / ISIN: ES0132105018
|Rentables Acerinox-Investment?
|
26.08.2026 10:03:29
IBEX 35-Papier Acerinox-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Acerinox-Investment von vor 3 Jahren verdient
Am 26.08.2023 wurde die Acerinox-Aktie an der Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 9,01 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1 109,878 Acerinox-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.08.2026 gerechnet (17,25 EUR), wäre das Investment nun 19 145,39 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 91,45 Prozent vermehrt.
Acerinox erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4,28 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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