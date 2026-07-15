IBEX 35-Papier Acerinox-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Acerinox von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in Acerinox eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Das Acerinox-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke war das Acerinox-Papier an diesem Tag 11,54 EUR wert. Bei einem Acerinox-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 866,551 Acerinox-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 14.07.2026 auf 16,48 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14 280,76 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 42,81 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von Acerinox bezifferte sich zuletzt auf 4,08 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at