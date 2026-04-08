IBEX 35-Papier Acerinox-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Acerinox von vor 3 Jahren verdient

Bei einem frühen Acerinox-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Am 08.04.2023 wurden Acerinox-Anteile via Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 9,03 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 11,074 Acerinox-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Acerinox-Papiers auf 12,34 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 136,66 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 36,66 Prozent angewachsen.

Insgesamt war Acerinox zuletzt 3,06 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at