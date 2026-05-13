IBEX 35-Papier Acerinox-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Acerinox von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren in Acerinox-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Das Acerinox-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse STN gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 11,86 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Acerinox-Aktie investiert, befänden sich nun 843,526 Acerinox-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 11 868,41 EUR, da sich der Wert eines Acerinox-Anteils am 12.05.2026 auf 14,07 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 18,68 Prozent angewachsen.

Zuletzt ergab sich für Acerinox eine Börsenbewertung in Höhe von 3,61 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at