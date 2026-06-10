IBEX 35-Papier Acerinox-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Acerinox von vor 5 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Acerinox-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Vor 5 Jahren wurden Acerinox-Anteile via Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs des Acerinox-Papiers betrug an diesem Tag 11,46 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 8,726 Acerinox-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 140,58 EUR, da sich der Wert einer Acerinox-Aktie am 09.06.2026 auf 16,11 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 40,58 Prozent erhöht.

Acerinox erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4,01 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at