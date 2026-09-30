Acerinox Aktie
WKN: A0B7GP / ISIN: ES0132105018
|Rentables Acerinox-Investment?
|
30.09.2026 10:03:37
IBEX 35-Papier Acerinox-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Acerinox von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse STN Handel mit Acerinox-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die Acerinox-Aktie an diesem Tag bei 11,09 EUR. Wer vor 5 Jahren 1 000 EUR in die Acerinox-Aktie investiert hat, hat nun 90,171 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Acerinox-Aktie auf 17,19 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 550,05 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 55,00 Prozent angezogen.
Der Acerinox-Wert an der Börse wurde auf 4,34 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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