IBEX 35-Papier Acerinox-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Acerinox von vor 5 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Acerinox gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse STN Handel mit Acerinox-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die Acerinox-Aktie an diesem Tag bei 11,09 EUR. Wer vor 5 Jahren 1 000 EUR in die Acerinox-Aktie investiert hat, hat nun 90,171 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Acerinox-Aktie auf 17,19 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 550,05 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 55,00 Prozent angezogen.

Der Acerinox-Wert an der Börse wurde auf 4,34 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at