ACS Aktie
WKN: A0CBA2 / ISIN: ES0167050915
|Frühes Investment
|
26.08.2026 10:03:29
IBEX 35-Papier ACS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ACS-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse STN Handel mit dem ACS-Papier statt. Zum Handelsende stand das ACS-Papier an diesem Tag bei 21,58 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die ACS-Aktie investiert, befänden sich nun 46,335 ACS-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 4 832,75 EUR, da sich der Wert eines ACS-Papiers am 25.08.2026 auf 104,30 EUR belief. Damit wäre die Investition 383,27 Prozent mehr wert.
ACS wurde am Markt mit 27,84 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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