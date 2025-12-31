IBEX 35-Papier ACS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ACS-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in ACS-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Vor 3 Jahren wurde das ACS-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse STN gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das ACS-Papier letztlich bei 26,77 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 37,355 ACS-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 30.12.2025 3 193,87 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 85,50 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +219,39 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von ACS bezifferte sich zuletzt auf 21,61 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at