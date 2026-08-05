ACS Aktie
WKN: A0CBA2 / ISIN: ES0167050915
|ACS-Anlage
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05.08.2026 10:03:52
IBEX 35-Papier ACS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ACS-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden ACS-Anteile via Börse STN gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 59,40 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 16,835 ACS-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 865,32 EUR, da sich der Wert eines ACS-Papiers am 04.08.2026 auf 110,80 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 86,53 Prozent vermehrt.
Jüngst verzeichnete ACS eine Marktkapitalisierung von 29,31 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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