IBEX 35-Papier ACS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes ACS-Investment abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem ACS-Papier an der Börse STN wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der ACS-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 22,95 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die ACS-Aktie investiert, befänden sich nun 43,566 ACS-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des ACS-Papiers auf 33,44 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 456,85 EUR wert. Das entspricht einem Anstieg um 45,68 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von ACS bezifferte sich zuletzt auf 8,48 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at