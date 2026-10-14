ACS Aktie

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WKN: A0CBA2 / ISIN: ES0167050915

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Profitable ACS-Anlage? 14.10.2026 10:05:04

IBEX 35-Papier ACS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ACS von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in ACS-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 14.10.2021 wurde die ACS-Aktie an der Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 22,29 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 448,632 ACS-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der ACS-Aktie auf 90,10 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 40 421,71 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 304,22 Prozent angewachsen.

ACS wurde am Markt mit 24,52 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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