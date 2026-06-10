IBEX 35-Papier ACS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ACS von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurden ACS-Anteile via Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 57,00 EUR. Bei einem ACS-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 175,439 ACS-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 20 543,86 EUR, da sich der Wert eines ACS-Anteils am 09.06.2026 auf 117,10 EUR belief. Die Steigerung von 10 000 EUR zu 20 543,86 EUR entspricht einer Performance von +105,44 Prozent.

Der Marktwert von ACS betrug jüngst 32,91 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at