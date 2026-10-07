ACS Aktie
WKN: A0CBA2 / ISIN: ES0167050915
|Profitable ACS-Investition?
|
07.10.2026 10:03:42
IBEX 35-Papier ACS-Aktie: So viel Gewinn hätte eine ACS-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Die ACS-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die ACS-Anteile bei 32,92 EUR. Bei einem ACS-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 30,377 ACS-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 06.10.2026 auf 96,15 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 920,72 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 192,07 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von ACS belief sich zuletzt auf 25,12 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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