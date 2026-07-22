ACS Aktie
WKN: A0CBA2 / ISIN: ES0167050915
|Rentables ACS-Investment?
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22.07.2026 10:04:24
IBEX 35-Papier ACS-Aktie: So viel Gewinn hätte eine ACS-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurde das ACS-Papier an der Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 21,86 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 457,457 ACS-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des ACS-Papiers auf 117,90 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 53 934,13 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 439,34 Prozent angezogen.
ACS erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 31,00 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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