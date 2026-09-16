ACS Aktie
WKN: A0CBA2 / ISIN: ES0167050915
|Rentable ACS-Investition?
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16.09.2026 10:03:41
IBEX 35-Papier ACS-Aktie: So viel Gewinn hätte eine ACS-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurde die ACS-Aktie an der Börse STN gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 23,13 EUR. Bei einem ACS-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 43,234 ACS-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 15.09.2026 gerechnet (91,45 EUR), wäre das Investment nun 3 953,74 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 295,37 Prozent zugenommen.
Die Marktkapitalisierung von ACS belief sich zuletzt auf 24,43 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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