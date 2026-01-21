ACS Aktie
WKN: A0CBA2 / ISIN: ES0167050915
21.01.2026 10:04:21
IBEX 35-Papier ACS-Aktie: So viel Gewinn hätte eine ACS-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse STN Handel mit ACS-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 48,96 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in das ACS-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,042 ACS-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 191,28 EUR, da sich der Wert eines ACS-Papiers am 20.01.2026 auf 93,65 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 91,28 Prozent.
Insgesamt war ACS zuletzt 24,53 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
