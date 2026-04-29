IBEX 35-Papier ACS-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in ACS von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in ACS-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurde die ACS-Aktie via Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 25,66 EUR. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10 000 EUR in die ACS-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 389,749 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 46 419,07 EUR, da sich der Wert einer ACS-Aktie am 28.04.2026 auf 119,10 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 364,19 Prozent angezogen.

Jüngst verzeichnete ACS eine Marktkapitalisierung von 31,35 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at