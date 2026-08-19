IBEX 35-Papier ACS-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in ACS von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in ACS eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Die ACS-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 22,75 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 4,396 ACS-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 18.08.2026 474,29 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 107,90 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 374,29 Prozent vermehrt.

ACS markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 28,91 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at