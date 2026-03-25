IBEX 35-Papier ACS-Aktie: So viel hätte eine Investition in ACS von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen ACS-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Am 25.03.2023 wurde die ACS-Aktie an der Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 28,08 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3,561 ACS-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 376,78 EUR, da sich der Wert eines ACS-Anteils am 24.03.2026 auf 105,80 EUR belief. Das kommt einer Steigerung um 276,78 Prozent gleich.

ACS war somit zuletzt am Markt 27,48 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at