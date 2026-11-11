IBEX 35-Papier ACS-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ACS-Investment von vor 5 Jahren verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen ACS-Einstiegs gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurde das ACS-Papier via Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 23,07 EUR. Bei einem ACS-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4,335 ACS-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.11.2026 gerechnet (90,15 EUR), wäre das Investment nun 390,77 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments +290,77 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von ACS bezifferte sich zuletzt auf 23,50 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at