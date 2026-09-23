ACS Aktie

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WKN: A0CBA2 / ISIN: ES0167050915

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ACS-Anlage im Blick 23.09.2026 10:03:49

IBEX 35-Papier ACS-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ACS von vor 10 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die ACS-Aktie Investoren gebracht.

Am 23.09.2016 wurde die ACS-Aktie via Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendete das ACS-Papier bei 22,84 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 437,844 ACS-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 95,95 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 42 011,10 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 320,11 Prozent gesteigert.

ACS markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 25,32 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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