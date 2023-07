IBEX 35-Papier Aena-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Aena eingebracht

Bei einem frühen Aena-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse STN wochenend-bedingt kein Handel mit der Aena-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Aena-Papier bei 125,50 EUR. Wer vor 1 Jahr 10 000 EUR in die Aena-Aktie investiert hat, hat nun 79,681 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Aena-Aktie auf 143,95 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 470,12 EUR wert. Aus 10 000 EUR wurden somit 11 470,12 EUR, was einer positiven Performance von 14,70 Prozent entspricht.

Aena markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 21,59 Mrd. Euro. Am 11.02.2015 wurden Aena-Anteile zum ersten Mal an der Börse STN gehandelt. Das Aena-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 68,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at