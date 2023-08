IBEX 35-Papier Aena-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Investment in Aena eingebracht

Vor 5 Jahren wurde das Aena-Papier an der Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Aena-Anteile betrug an diesem Tag 156,70 EUR. Wer vor 5 Jahren 1 000 EUR in die Aena-Aktie investiert hat, hat nun 6,382 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 929,16 EUR, da sich der Wert eines Aena-Anteils am 04.08.2023 auf 145,60 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 7,08 Prozent vermindert.

Der Marktwert von Aena betrug jüngst 21,84 Mrd. Euro. Die Erstnotiz der Aena-Aktie fand am 11.02.2015 an der Börse STN statt. Der Erstkurs des Aena-Papiers lag beim Börsengang bei 68,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at