Amadeus IT Aktie

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WKN DE: A1CXN0 / ISIN: ES0109067019

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Amadeus IT-Investition im Blick 13.11.2026 10:03:46

IBEX 35-Papier Amadeus IT-Aktie: Hätte sich eine Amadeus IT-Investition von vor 5 Jahren rentiert?

Bei einem frühen Amadeus IT-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Am 13.11.2021 wurde das Amadeus IT-Papier via Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Amadeus IT-Anteile bei 62,14 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Amadeus IT-Aktie investiert, befänden sich nun 160,927 Amadeus IT-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 10 009,66 EUR, da sich der Wert einer Amadeus IT-Aktie am 12.11.2026 auf 62,20 EUR belief. Aus 10 000 EUR wurden somit 10 009,66 EUR, was einer positiven Performance von 0,10 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von Amadeus IT bezifferte sich zuletzt auf 25,71 Mrd. Euro. Amadeus IT-Papiere wurden am 28.04.2010 zum ersten Mal an der Börse STN gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Amadeus IT-Anteils auf 11,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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