IBEX 35-Papier Amadeus IT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Amadeus IT-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Amadeus IT-Aktien verdienen können.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Amadeus IT-Anteilen an der Börse STN wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 42,00 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Amadeus IT-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 238,124 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Amadeus IT-Papiers auf 53,02 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12 625,31 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 26,25 Prozent angezogen.

Insgesamt war Amadeus IT zuletzt 21,72 Mrd. Euro wert. Am 28.04.2010 fand der erste Handelstag des Amadeus IT-Papiers an der Börse STN statt. Der erste festgestellte Kurs eines Amadeus IT-Anteils lag damals bei 11,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at